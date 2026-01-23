Nel corso della conferenza della vigilia, Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato del suo modo d'approcciarsi al calcio, citando anche le big: "Io non sto guardando la classifica. L'avversario il Como è il Como. Tutti i giorni dobbiamo migliorare, fare passi avanti e vediamo dove possiamo arrivare. Qual era l'obiettivo di inizio stagione? Migliorare, fare meglio dell'anno scorso, ridurre il gap tra il decimo posto e le altre. Dobbiamo migliorare e fare la nostra prestazione".