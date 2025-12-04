L'immagine della serata di San Siro, dove ieri l'Inter ha spazzato via il Venezia conquistando i quarti di finale di Coppa Italia, è sicuramente quella che ritrae i giocatori della panchina che accolgono Francesco Pio Esposito all'uscita dal campo mimando la sua esultanza, i bicipiti messi in bella mostra per celebrare il primo gol in nerazzurro nella Scala del Calcio. Una cartolina che lo stesso bomber classe 2005 ha pubblicato sui Instagram accompagnandola con una scritta emblematica: "Insieme".