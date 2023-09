Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Empoli, José Mourinho ha annunciato la prima titolarità in giallorosso di Romelu Lukaku: "Con queste due partite in Nazionale è arrivato molto bene, giocherà domani da titolare. Non sarebbe una sorpresa se giocasse 90 minuti. Dybala giocherà. Non sarà facile per lui giocare 90 minuti, lui si sente bene dal punto di vista fisico e vuole giocare. Giocheranno Dybala e Lukaku dall’inizio”.