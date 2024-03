Momento delicato in casa Milan con le perquisizioni in corso da parte della Guardia di Finanza, che ha messo nel mirino il passaggio societario del club da Elliott a Redbird. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato così della vicenda: "

"Se le vicende societarie possono influenzarci? No, assolutamente no. Attorno a noi abbiamo trovato serenità e questo ci ha aiutato per prepararci con la massima serenità, testa solo alla gara molto importante di domani. Dobbiamo ancora conquistare il passaggio del turno, ma ci siamo presi un buon vantaggio. Abbiamo le nostre idee e soprattutto la grande motivazione di passare questo turno. Se ho sentito Ibrahimovic e Furlani? Sì, avevamo un appuntamento ieri sera che era già programmato da tempo, ci siamo incontrati ma non abbiamo parlato della situazione societaria, erano molto sereni e tranquilli. E' stata una cena sicuramente piacevole".