Matteo Gabbia è il primo rinforzo del Milan per il mercato invernale. Il difensore classe 1999, richiamato alla base dopo aver trascorso la prima parte di stagione in prestito al Villarreal, si ri-presenta così ai microfoni di Milan TV: "Il ritorno è stato abbastanza veloce. In pochissimo tempo sono tornato ma per certi versi e come se non fossi mai andato via. Ho sempre mantenuto un rapporto con i miei compagni, con tutte le persone dello staff. Rivederli e riniziare a lavorare con loro è un qualcosa di bellissimo e adesso me lo godo fino in fondo"

Sugli impegni ogni tre giorni: "Ho avuto la fortuna di giocare ogni tre giorni anche in Spagna. E' dura perché si gioca tanto, ma è bello e stimolante perché hai sempre delle nuove sfide davanti. Penso che siamo ancora in corsa in tutte le competizioni e questo ci deve dare la voglia di venire agli allenamenti, l'ambizione di fare il meglio possibile. L'Empoli? Una partita difficile, che giocheremo alle 12.30 su un campo difficile e contro un avversario tosto e che si gioca la salvezza. Dobbiamo prendere la partita nel miglior modo e cercare di mettere in campo la miglior versione di noi stessi e portare a casa i tre punti".