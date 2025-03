Torna a parlare Giorgio Furlani, ad del Milan, e lo fa nel pre-partita della gara contro la Lazio. Di seguito le sue parole rilsciate a DAZN: "A inizio stagione le aspettative erano alte, le premesse c'erano. Non abbiamo fatto quello che volevamo fare finora. In totale onestà la pagella è decisamente insufficiente, nonostante la Supercoppa. Dobbiamo guardare avanti, indietro non possiamo tornare. Dobbiamo chiudere la stagione con onore, partendo da stasera".

Atmosfera pesante?

"Siamo tutti delusi delle prestazioni, però siamo anche uniti: solo con l'unità riusciamo a uscire da questa situazione non bella. Non c'è un caso Furlani-Ibrahimovic".

La contestazione del tifo organizzato prosegue: questa sera contro la Lazio la Curva Sud entrerà dopo un quarto d'ora dall'inizio della partita sugli spalti.