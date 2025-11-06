Il giovedi europeo prosegue con le gare delle 21 di Europa e Conference League che, dopo il ko incassato dalla Fiorentina nel tardo pomeriggio, vedono in campo anche le italiane Roma e Bologna. I giallorossi vincono 2-0 in casa dei Rangers risolvendo la pratica già nel primo tempo: Soulé sblocca la gara di testa sugli sviluppi di un corner, Pellegrini apre il piatto che vale il raddoppio e i tre punti. Gli emiliani, in inferiorità numerica dal 23' per l'espulsione di Lykogiannis, strappano invece un punto al Dall'Ara: contro il Brann finisce 0-0.

I risultati di Europa League:

Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 2-0

Betis - Lione 2-0

Bologna - Brann 0-0

Braga - Genk 3-4

Ferencvaros - Ludogorets 3-1

PAOK - Young Boys 4-0

Viktoria Plzen - Fenerbahçe 0-0

Rangers - Roma 0-2

Stoccarda - Feyenoord 2-0

I risultati di Conference League:

Crystal Palace - AZ Alkmaar 3-1

Dinamo Kiev - Zrinjski 6-0

Hacken - Strasburgo 1-2

Losanna - Omonia Nicosia 1-1

Lincoln - Rijeka 1-1

Shelbourne - Drita 0-1

Shkendija - Jagiellonia 1-1

Rapid Vienna - Universitatea Craiova 0-1

Rayo Vallecano - Lech Poznan 3-2