Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Roberto Breda analizza così il momento in casa Inter: "Comunicazione efficace di Chivu? È vero, ha una linea diversa da quanto siamo abituati. E' uno dei pochi che quando parla, mette al primo posto degli ascoltatori i suoi ragazzi. C'è modo e modo di parlare, lui pensa prima al gruppo. Il rischio era che si sfaldasse tutto, invece sta creando un gruppo".