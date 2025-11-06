Si aprono ufficialmente oggi le votazioni per Best FIFA Football Awards 2025. Nella lunga lista di candidati ai premi nelle varie categorie compare anche il nome di Yann Sommer, in lizza per il premio 'Miglior Portiere FIFA Maschile' insieme ad altri sette colleghi che giocano tra i pali. Per la Top 11, invece, spiccano Denzel Dumfries tra i difensori e Lautaro Martinez tra gli attaccanti.

IL COMUNICATO:

Dopo un altro memorabile anno di azioni sui campi di gioco in tutto il mondo, la FIFA invita la comunità calcistica mondiale a contribuire a decidere quale dei protagonisti di questo splendido gioco dovrebbe essere candidato per i Best FIFA Football Awards™ 2025.

Il momento clou dell'anno è stato il successo della nuova Coppa del Mondo per Club FIFA™ a giugno e luglio, quando 32 dei principali club del pianeta si sono riuniti negli Stati Uniti per la prima volta nella storia del calcio, con 2,5 milioni di spettatori presenti di persona e miliardi di altri spettatori in tutto il mondo.

Giocatori e allenatori hanno portato lo sport numero uno al mondo a nuovi livelli, incantando miliardi di fan in tutto il mondo in queste competizioni spettacolari. La decima edizione dei Best FIFA Football Awards premierà solo i migliori giocatori e gruppi di giocatori del mondo.

Una giuria di esperti di calcio femminile, in rappresentanza di vari stakeholder della FIFA e di altri attori del calcio, ha stilato una rosa di 11 calciatrici per il premio "Miglior Calciatrice FIFA", cinque allenatrici per il premio "Miglior Allenatrice FIFA" e cinque portieri per il premio "Miglior Portiere FIFA". Una giuria di specialisti di calcio maschile ha stilato una rosa di candidati maschili per il premio "Miglior Calciatrice FIFA", il premio "Miglior Allenatrice FIFA" e il premio "Miglior Portiere FIFA".

Oltre all'assegnazione dei premi sopra menzionati, saranno nominati i migliori 11 calciatori femminili FIFA e i migliori 11 calciatori maschili FIFA, e il premio FIFA Fan Award sarà conferito a un individuo o a un gruppo di individui che si sono distinti per dimostrare il loro amore e la loro passione per il gioco.

Gli allenatori e i capitani di tutte le 211 nazionali femminili delle Federazioni affiliate alla FIFA saranno ora invitati a selezionare tre candidate eccezionali per ciascuno dei tre premi femminili. Inoltre, gli allenatori e i capitani di tutte le 211 nazionali maschili delle Federazioni affiliate alla FIFA avranno l'opportunità di scegliere i loro tre candidati preferiti per il trio di premi maschili. Anche i rappresentanti dei media (i vari giornalisti che coprono le partite femminili e maschili) e i tifosi registrati su FIFA.com potranno votare per ciascuno dei premi.

I quattro gruppi di elettori hanno lo stesso peso elettorale, indipendentemente dal numero effettivo di elettori in ciascun gruppo (vale a dire che i voti degli allenatori, dei capitani, dei giornalisti specializzati e dei tifosi costituiranno ciascuno il 25% del sondaggio, indipendentemente dal numero di elettori in ciascun gruppo).

Come nelle edizioni precedenti, per i The Best FIFA Football Awards 2025 verrà utilizzata un'applicazione di voto dedicata. La votazione della rosa dei candidati è iniziata il 6 novembre 2025 e si concluderà alle 23:59 CET del 28 novembre 2025.

Candidati al completo

Le candidate al premio come miglior giocatrice FIFA

Sandy Baltimore, Francia e Chelsea

Nathalie Bjorn, Svezia e Chelsea

Aitana Bonmati, Spagna e Barcellona

Lucy Bronze, Inghilterra e Chelsea

Mariona Caldentey, Spagna e Arsenal

Corrente di Temwa Chawinga, Malawi e Kansas City

Diani Kadidiatou, Francia e Olympique Lyonnais

Melchie Dumornay, Haiti e Olympique Lyonnais

Patri Guijarro, Spagna e Barcellona

Lindsey Heaps, Stati Uniti e Olympique Lyonnais

Lauren James, Inghilterra e Chelsea

Chloe Kelly, Inghilterra e Manchester City/Arsenal

Ewa Pajor, Polonia e Barcellona

Claudia Pina, Spagna e Barcellona

Alexia Putellas, Spagna e Barcellona

Alessia Russo, Inghilterra e Arsenal

Leah Williamson, Inghilterra e Arsenal

I candidati al premio Miglior Giocatore FIFA

Ousmane Dembélé, Francia e Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi, Marocco e Paris Saint-Germain

Harry Kane, Inghilterra e FC Bayern Monaco

Kylian Mbappé, Francia e Real Madrid

Nuno Mendes, Portogallo e Paris Saint-Germain

Cole Palmer, Inghilterra e Chelsea

Pedri, Spagna e Barcellona

Raphinha, Brasile e Barcellona

Mohamed Salah, Egitto e Liverpool

Vitinha, Portogallo e Paris Saint-Germain

Lamine Yamal, Spagna e Barcellona

Le candidate al premio di miglior allenatrice femminile FIFA

Sonia Bompastor, Chelsea

Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais

Seb Hines, Orlando Pride

Renée Slegers, Arsenal

Sarina Wiegman, Inghilterra

I candidati al premio Miglior Allenatore FIFA Maschile

Javier Aguirre, Messico

Mikel Arteta, Arsenal

Luis Enrique, Paris Saint-Germain

Hansi Flick, Barcellona

Enzo Maresca, Chelsea

Roberto Martinez, Portogallo

Arne Slot, Liverpool

Le candidate al premio FIFA come Miglior Portiere Donna

Ann-Katrin Berger, Germania e Gotham FC

Cata Coll, Spagna e Barcellona

Christiane Endler, Cile e Olympique Lyonnais

Hannah Hampton, Inghilterra e Chelsea

Anna Moorhouse, Inghilterra e Orlando Pride

Chiamaka Nnadozie, Nigeria e Paris FC/Brighton & Hove Albion

Phallon Tullis-Joyce, Stati Uniti e Manchester United

I candidati al premio Miglior Portiere FIFA Maschile

Alisson Becker, Brasile e Liverpool

Thibaut Courtois, Belgio e Real Madrid

Gianluigi Donnarumma, Italia e Paris Saint-Germain/Manchester City

Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa

Manuel Neuer, Germania e FC Bayern Monaco

David Raya, Spagna e Arsenal

Yann Sommer, Svizzera e Internazionale Milano

Wojciech Szczęsny, Polonia e Barcellona

Difensori

Pau Cubarsi (Spagna e Barcellona)

Marc Cucurella (Spagna e Chelsea)

Alphonso Davies (Canada e Bayern Monaco)

Giovanni Di Lorenzo (Italia e Napoli)

Ruben Dias (Portogallo e Manchester City)

Denzel Dumfries (Paesi Bassi e Inter)

Raphael Guerreiro (Portogallo e Inter)

Achraf Hakimi (Marocco e Paris Saint-Germain)

Dean Huijsen (Spagna e Bournemouth/Real Madrid)

Ibrahima Konate (Francia e Liverpool)

Kalidou Koulibaly (Senegal e Al Hilal)

Jules Kounde (Francia e Barcellona)

Gabriel Magalhaes (Brasile e Arsenal)

Marquinhos (Brasile e Paris Saint-Germain)

Nuno Mendes (Portogallo e Paris Saint-Germain)

Nicolas Otamendi (Argentina e Benfica)

Willian Pacho (Ecuador e Paris Saint-Germain)

Antonio Rudiger (Germania e Real Madrid)

William Saliba (Francia e Arsenal)

Thiago Silva (Brasile e Fluminense)

Dayot Upamecano (Francia e Bayern Monaco)

Virgil van Dijk (Paesi Bassi e Liverpool)

Centrocampisti

Jhon Arias (Colombia e Fluminense/Wolves)

Jude Bellingham (Inghilterra e Real Madrid)

Moises Caicedo (Ecuador e Chelsea)

Frenkie De Jong (Paesi Bassi e Barcellona)

Bruno Fernandes (Portogallo e Manchester United)

Enzo Fernandez (Argentina e Chelsea)

Ryan Gravenberch (Paesi Bassi e Liverpool)

Joshua Kimmich (Germania e Bayern Monaco)

Alexis Mac Allister (Argentina e Liverpool)

Scott McTominay (Scozia e Napoli)

Jamal Musiala (Germania e Bayern Monaco)

Joao Neves (Portogallo e Paris Saint-Germain)

Ruben Neves (Portogallo e Al Hilal)

Michael Olise (Francia e Bayern Monaco)

Cole Palmer (Inghilterra e Chelsea)

Pedri (Spagna e Barcellona)

Declan Rice (Inghilterra e Arsenal)

Fabian Ruiz (Spagna e Paris Saint-Germain)

Bernardo Silva (Portogallo e Manchester City)

Federico Valverde (Uruguay e Real Madrid)

Vitinha (Portogallo e Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Germania e Bayer Leverkusen/Liverpool)

Attaccanti

Salem Al Dawsari (Arabia Saudita e Al Hilal)

Bradley Barcola (Francia e Paris Saint-Germain)

Ousmane Dembele (Francia e Paris Saint-Germain)

Desire Doue (Francia e Paris Saint-Germain)

Serhou Guirassy (Guinea e Borussia Dortmund)

Viktor Gyokeres (Svezia e Sporting/Arsenal)

Erling Haaland (Norvegia e Manchester City)

Luiz Henrique (Brasile e Botafogo/Zenit San Pietroburgo)

Alexander Isak (Svezia e Newcastle, ora Liverpool)

Harry Kane (Inghilterra e Bayern Monaco)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia e Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonia e Barcellona)

Lautaro Martinez (Argentina e Inter)

Kylian Mbappe (Francia e Real Madrid)

Lionel Messi (Argentina e Inter Miami)

Joao Pedro (Brasile e Brighton/Chelsea)

Raphina (Brasile e Barcellona)

Mateo Retegui (Italia e Atalanta/Al-Qadsiah)

Cristiano Ronaldo (Portogallo e Al Nassr)

Mohamed Salah (Egitto e Liverpool)

Vinicius Jr (Brasile e Real Madrid)

Lamine Yamal (Spagna e Barcellona)