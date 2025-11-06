"Per noi questo è un momento storico", ha trionfalmente esultato Paolo Scaroni alla BBC all'indomani del rogito di San Siro, primo passo formale e fondamentale per l'abbattimento del Meazza e la costruzione di un nuovo stadio. "Ci sono voluti cinque o sei anni per arrivare a questo punto e abbiamo avuto un grande sostegno dal nostro proprietario, RedBird. San Siro è stato escluso dalla UEFA tra gli stadi per Euro 2032: semplicemente non dispone di tutte le strutture necessarie per il calcio moderno. Abbiamo un estremo bisogno di un nuovo stadio. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto con l’Inter, quindi ha senso continuare a condividere il nuovo stadio e dividere i costi di costruzione e gestione" ha detto il presidente del Milan.

Sul calcio italiano:

"L’intero calcio italiano è in ritardo rispetto alla Premier League. Quando compare un nuovo buon giocatore tende ad andare a giocare in Premier League semplicemente perché là è pagato meglio".