L'Inter si è ritrovata oggi, alla Pinetina, nel day after del match di Champions League contro il Karat Almaty, con Cristian Chivu che ha organizzato la seduta con il solito schema: lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, a San Siro, e allenamento per chi è rimasto a zero minuti. Matteo Darmian, ancora ai box per il risentimento al soleo accusato prima di Roma-Inter, tornerà a disposizione dopo la sosta e, quindi, sarà arruolabile per il derby del 23 novembre.