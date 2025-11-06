L'Inter ha cominciato la sua Champions League con il piede sull'acceleratore: quattro vittorie nelle prime quattro partite e primo posto a punteggio pieno insieme a Bayern Monaco e Arsenal. Dalla prossima giornata però inizierà la salita: prima la trasferta in Spagna con l'Atletico Madrid, poi le sfide in casa contro le inglesi Liverpool e Arsenal ed infine la tappa in Germania per il match contro il Borussia Dortmund.

La gara di San Siro contro i Reds andrà in scena martedì 9 dicembre alle ore 21:00 e il club nerazzurro rende noto che "lunedì 10 novembre prenderà il via la vendita dei biglietti per assistere a Inter-Liverpool, esclusivamente online su inter.it/tickets - si legge nella nota -. Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e PLUS che, come comunicato in fase di acquisto abbonamento, non è prevista una fase di prelazione per le partite della League Phase". Per tutti i dettagli sulle varie fasi di vendita CLICCA QUI.