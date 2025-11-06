La Nazionale svizzera affronterà le ultime due partite dell’anno – sabato 15 novembre a Ginevra contro la Svezia e martedì 18 novembre a Pristina contro il Kosovo – con una rosa che presenta solo due variazioni rispetto ai convocati di ottobre: Michel Aebischer e Christian Fassnacht. In lista, neanche a dirlo, c'è l'interista Manuel Akanji, uno dei senatori degli elvetici sui quali il ct Murat Yakin porta forte: "Abbiamo una squadra molto affiatata, in cui ognuno conosce il proprio ruolo e le proprie responsabilità dentro e fuori dal campo. Per questo punto sulla continuità e sono grato di non dover apportare grandi cambiamenti alla rosa - ha spiegato il tecnico dei rossocrociati -. Con prestazioni solide ci siamo costruiti una buona posizione in vista delle ultime due partite. Vogliamo continuare su questa strada con concentrazione per raggiungere il nostro grande obiettivo: la qualificazione ai Mondiali".