La FIFA ha annunciato l'istituzione del 'FIFA Peace Prize – Football Unites the World' per premiare le persone che hanno intrapreso azioni eccezionali e straordinarie per la pace e, così facendo, hanno unito le persone in tutto il mondo.
Il riconoscimento sarà conferito a nome di tutti gli amanti del calcio di tutto il mondo, ovvero oltre cinque miliardi di persone. Con le loro azioni quotidiane nel e per il calcio, tutte queste persone contribuiscono al motto della FIFA "Il Calcio Unisce il Mondo", unendo ragazze e ragazzi, donne e uomini attorno a passione, gioia, speranza e felicità. È quindi giusto che un premio speciale riconosca un risultato speciale.
Il premio sarà assegnato a persone che, attraverso il loro impegno costante e le loro azioni speciali, hanno contribuito a unire le persone di tutto il mondo nella pace e che, di conseguenza, meritano un riconoscimento speciale e unico. Questo premio verrà assegnato annualmente; la prima edizione sarà consegnata dal Presidente della FIFA Gianni Infantino venerdì 5 dicembre 2025, in occasione del sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 a Washington DC.
"In un mondo sempre più instabile e diviso, è fondamentale riconoscere lo straordinario contributo di coloro che si impegnano a porre fine ai conflitti e unire le persone in uno spirito di pace - ha dichiarato il Presidente della FIFA Gianni Infantino -. Il calcio è sinonimo di pace e, a nome dell'intera comunità calcistica mondiale, il 'FIFA Peace Prize – Football Unites the World' riconoscerà gli enormi sforzi di coloro che uniscono le persone, portando speranza alle generazioni future".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
