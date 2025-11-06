Nono gettone con l'Inter domenica sera per Gianluca Manganiello, 43enne analista finanziario e arbitro della sezione di Pinerolo designato per la direzione del match contro la Lazio. Manganiello non arbitra i nerazzurri dalla vittoria dello scorso 3 maggio per 1-0 contro l'Hellas Verona; cinque vittorie (consecutive), un pareggio e due sconfitte il bilancio nerazzurro. 

Sezione: News / Data: Gio 06 novembre 2025 alle 23:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
