L'Inter ha chiuso il bilancio 2024/25 registrando il primo utile della sua storia recente, grazie soprattutto all'importante spinta arrivata dai ricavi record di 567 milioni di euro legati ai risultati sportivi e non solo. Le entrate commerciali del club nerazzurro hanno infatti superato di poco i 132 milioni di euro, frutto di oltre 88 milioni di sponsorizzazioni e poco più di 44 milioni di proventi commerciali e royalties.

Consultando i documenti di Inter Media and Communication, Calcio e Finanza elenca nel dettaglio le cifre versate nelle casse della società di Viale della Liberazione dagli sponsor nell'annata 2024/25: il main sponsor Betsson ha sborsato 27,053 milioni di euro per il primo anno da sponsor di maglia, mentre dallo sponsor tecnico Nike sono arrivati 20,150 milioni di euro. U-Power (retrosponsor) e Gate.io (sponsor di manica) arrivano invece a 9,055 milioni di euro complessivi, mentre circa 29 milioni di euro sono legati ad altre partnership come BPER, Konami, Qatar Airways e tutte le altre.