Yann Bisseck è stato escluso per la terza volta di fila dalla lista dei convocati della Germania. La prima e ultima chiamata da parte del ct Julian Nagelsmann risale alla finestra internazionale di marzo, quando l'interista fece anche il suo esordio nel match contro la Nazionale italiana. Dopodiché, l'ex Aarhus ha saltato gli impegni di giugno per infortunio, mentre a ottobre era stato escluso per scelta tecnica. Non sono bastate, dunque, le tre partite da titolare giocate con i nerazzurri per riaprirgli le porte della Mannschaft, impegnata contro Lussemburgo e lo Slovacchia sulla strada per il Mondiale 2026.