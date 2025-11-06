Ospite questa mattina sulle frequenze di RTL 102.5, all’interno di 'Non Stop News', Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, si è espresso così sull'indagine aperta dalla Procura di Milano per turbativa d'asta sulla compravendita di San Siro: "Mi auguro che sia un atto dovuto derivante dal fatto che qualcuno ha presentato un esposto. Mi auguro che la Procura faccia luce sulla situazione al più presto possibile, perché già è una procedura complessa e difficile ed è chiaro che se ci sono motivi di carattere giudiziario che rallentano il percorso, diventa ancora più complicato e difficile. Mi auguro quindi che si tratti di un atto dovuto e che presto si chiarisca perché, come ho detto tante volte, Milano ha necessità di avere un nuovo stadio. lL sport è cambiato, la società è cambiata e gli stadi sono cambiati nella loro conformazione e nel loro sfruttamento, sono delle realtà completamente diverse".