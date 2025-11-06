C'è un solo interista tra i giocatori inseriti dalla UEFA nel Team of the Week della quarta giornata di Champions League. Il giocatore nerazzurro che trova spazio nel miglior undici della settimana è Carlos Augusto, promosso da 'braccetto' sinistro nell'ipotetica difesa a tre dopo il gol decisivo messo a segno nella delicata gara di San Siro vinta 2-1 dall'Inter contro il Kairat Almaty. Presenta in formazione anche l'atalantino Davide Zappacosta. 

Sezione: Focus / Data: Gio 06 novembre 2025 alle 17:24
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print