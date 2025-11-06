Testa a Inter-Lazio e a quello che sarà dopo la sosta per le Nazionali, quando l'Inter attraverserà un periodo pieno di prove del nove che parte dal derby di Milano. Prima della stracittadina contro i rossoneri, Lautaro Martinez dovrà però volare a Luanda con la Nazionale argentina. Il capitano nerazzurro è stato chiamato da Lionel Scaloni per prendere parte all'amichevole di novembre contro l'Angola, organizzata per celebrare i 50 anni dell'indipendenza. Tra i convocati del ct della Seleccion c'è anche il giocatore del Como Nico Paz, accompagnato dal compagno di squadra Maximo Perrone.