Intervenuto a Sky Sport nel post partita di Rangers-Roma, l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini è tornato ancora una volta sulla prestazione fatta con le due milanesi, citando la sconfitta contro Inter e Milan come risultati utili al percorso.

Di cosa sei più soddisfatto, della crescita di alcuni giocatori o di qualche reparto? E dove pensi debba ancora migliorare questa squadra?

"Penso anch’io che siamo indubbiamente cresciuti sul piano delle prestazioni, anche se questo non significa sempre ottenere risultati. All’inizio della stagione abbiamo fatto qualche risultato con prestazioni meno convincenti. Io credo sempre che sia la prestazione a darti fiducia e convinzione. Ultimamente, anche nelle sconfitte con Inter o Milan, siamo usciti dal campo con la sensazione di essere in crescita. A volte servono più certe sconfitte che certe vittorie: non è un luogo comune, è la realtà. Sicuramente ora ci esprimiamo meglio, e questo ci aiuta a creare anche più situazioni pericolose in avanti".