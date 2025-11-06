Buone notizie per Chivu. Dopo Carlos Augusto, anche Thuram sarà risparmiato durante la sosta nazionali. Bisseck anche non convocato dalla Germania. E al rientro c'è il derby. Spunta un retroscena della Gazzetta dello Sport dopo il fischio finale di Inter-Kairat.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 06 novembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print