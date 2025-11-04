"L'avessimo fatto noi in Germania si sarebbe parlato di catenaccio". Ha esordito così Antonio Conte in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Eintracht Francoforte, finita ancora senza regalare sorrisi ai partenopei. "Abbiamo comunque avuto occasioni clamorose - ha continuato -. Ho detto ai ragazzi che così rischi anche di perdere. Contro squadre di livello partita dominata, ma è inevitabile che alla fine devi fare gol e dopo devi spiegare. Io sono qui a farlo e dico che se vuoi vincere devi buttarla in rete, come ho dotto anche ai ragazzi, se no fai 0-0".

Preoccupato dall'assenza di gol?

"Mi preoccuperebbe di più se non creassimo le occasioni. Ne abbiamo avute di clamorose, ma alla fine devi fare gol. La palla deve finire in rete se no sto qui a spiegare lo 0-0. Se concretizzavi dicevi grandissimo Napoli, oggi non siamo stati bravi e concreti a sfruttare occasioni clamorose. Dobbiamo fare un percorso nel gestire anche i ragazzi senza allenarci e giocando ogni tre giorni. Quest'anno è un'esperienza da fare nonostante le ambizioni di squadra e club".

Col pari di stasera quanto è difficile il cammino in Europa?

"Dobbiamo guardare passo dopo passo, ognuno vorrebbe entrare nelle prime otto. Noi pensiamo a noi e a fare il nostro percorso e crescere con le partite ogni tre giorni. Quest'anno stiamo facendo una bellissima esperienza, sono problematiche che stiamo affrontando. Poi tutti vorremmo vincere la Champions ed entrare nelle prime 8, poi ci sono i fatti".

Serve una crescita fisica o mentale?

"Dobbiamo crescere tutti insieme in tutta la gestione, anche del recupero. Ogni tre giorni cambia totalmente l'aspetto medico e fisioterapico. Da questo punto di vista dobbiamo crescere tutti insieme. Bisogna crescere di campo ed extracampo".