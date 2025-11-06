La costruzione di un nuovo stadio a Milano è "una grande opportunità per la città e per il calcio italiano in generale perché darà un nuovo impulso ed è in combinato con tutto quello che stiamo facendo come governo per la prima volta in questi trent'anni". Le parole, riportate dall'ANSA, sono pronunciate dal ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della sua visita a Eicma.

"Quello che stiamo facendo con il commissario e con il portafoglio di strumenti finanziari che metteremo a disposizione dei promotori delle iniziative e anche delle amministrazioni comunali rappresenta una progettualità che va molto oltre Euro 2032 e il nuovo San Siro sarà uno degli emblemi" prosegue Abodi, che per quanto riguarda lo stadio Meazza esprime il concetto che "la storia debba trovare una sua prospettiva in un futuro che sia a misura dell'interesse di chi deve vivere il nostro futuro".