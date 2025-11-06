Il tracollo dell'Ajax contro il Galatasaray di ieri sera è risultato fatale a John Heitinga, licenziato con effetto immediato dal club olandese. Il contratto dell'allenatore, con scadenza 30 giugno 2027, verrà rescisso; stesso sorte per il suo vice, Marcel Keizer. I Lancieri ora sono alla ricerca del sostituto e, nel frattempo, hanno nominato Fred Grim come allenatore ad interim.

Heitinga lascia l'Ajax con zero punti fatti in quattro partite di Champions (ko anche con l'Inter) e un quarto posto in Eredivisie a otto lunghezze dalla vetta.