Ofri Arad, l’autore del gol con cui il Kairat Almaty ha momentaneamente pareggiato a San Siro, in esclusiva per FcInterNews esprime tutto il proprio orgoglio per la rete siglata e la prestazione dei kazaki alla Scala del Calcio. L’intervista parte con uno scambio di battute culinario, visto che il calciatore, mentre parliamo con lui, regge la scatola di una pizza: “Sono in Italia, ne avevo bisogno”, spiega col sorriso il centrocampista, prima di passare ad argomenti più prettamente sportivi: “Il gol contro l’Inter rappresenta il momento più bello di tutta la mia vita, che bello fare la storia in questo stadio. L’atmosfera era pazzesca, amo San Siro. Siamo stati davvero felici di aver pescato i nerazzurri al sorteggio, abbiamo perso, ma torniamo a casa orgogliosi di quanto espresso”.

L’Inter magari ha sottovaluto il match, mentre voi avete dato il 100%.

“Non sono d’accordo, l’Inter ha dato il 100%, noi abbiamo dato il 100%. Ed è finita 2-1”.

Fino a poco più di venti minuti dalla fine eravate 1-1. Non è che quasi quasi avete sognato di vincere la partita?

“Noi sogniamo sempre, se non lo facessimo non saremmo qui in Champions League, abbiamo dato il meglio di noi stessi, dopo il loro 2-1, abbiamo provato a pareggiare, ma non ce l’abbiamo fatta”.

Ma cosa provi ora a tornare a casa dopo una sconfitta, un gol fatto e un’esperienza che racconterai a tutti in futuro?

“Sono orgoglioso della squadra, abbiamo giocato una gara pazzesca, abbiamo lottano col cuore, il coach ci ha detto di essere fiero di noi, avanti così”.

Pensa che l’Inter possa vincere la Champions League?

“Certamente. L’Inter è una squadra pazzesca, l’anno scorso sono arrivati in finale, quindi perché no?”.

Magari ci vediamo l’anno prossimo in Kazakistan con Kairat-Inter ad Almaty?

“Ci proveremo!!!”.