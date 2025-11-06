Esordio amaro per Daniele Galloppa, momentaneo allenatore della Fiorentina dopo l’esonero di Stefano Pioli, che perde contro il Magonza e vanifica le iniziali good vibes. La squadra viola, passata in vantaggio al 16esimo minuto con Sohm, si lascia prima riacciuffare dai rivali con il gol di Hollerbach, poi rimontare definitivamente da Lee Jae-Sung che al 95esimo fa 2-1 e rovina un’esultanza che avrebbe portato un po’ di leggerezza ai toscani, oltre ad interrompere la striscia di vittorie europee iniziata con le due gare precedenti in Conference League. Di seguito tutti i risultati delle 18.45 di Europa e Conference League:

I risultati di Europa League:

Basilea - FCSB 3-1

Dinamo Zagabria - Celta Vigo 0-3

Malmo - Panathinaikos 0-1

Midtjylland - Celtic 3-1

Nizza - Friburgo 1-3

Salisburgo - Go Ahead Eagles 2-0

Stella Rossa - Lille 1-0

Sturm Graz - Nottingham Forest 0-0

Utrecht - Porto 1-1

I risultati di Conference League:

AEK Atene - Shamrock Rovers 1-1

AEK Larnaca - Aberdeen 0-0

Celje - Legia Varsavia 2-1

KuPS - Slovan Bratislava 3-1

Mainz - Fiorentina 2-1

Noah - Sigma Olomouc 1-2

Samsunspor - Hamrun Spartans 3-0

Shakhtar Donetsk - Breidablik 2-0

Sparta Praga - Rakow 0-0