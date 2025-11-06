Tra le "stelline" della nazionale Under 17 impegnata al Mondiale di categoria c'è Andrea Luongo, centrocampista del Torino, protagonista oggi di un'intervista a Tuttosport. "A 17 anni non avevo mai vissuto un’atmosfera così. Mi ricorderò per sempre l’ingresso in campo, però siamo all’inizio e spero di avere altri ricordi belli da portare a casa", dice.

"Un idolo da bambino? Mi piacciono i giocatori che fanno divertire - risponde -, come Messi e Neymar. In Italia oltre a Ricci mi ispiro a Barella".