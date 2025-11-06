"Giocare a San Siro è pieno di sfide, emozioni e storia", ha detto Andriy Shevchenko sul Meazza, stadio che l'ex rossonero ha a lungo considerato casa e la cui proprietà è passata nelle mani di Inter e Milan che lo abbatteranno per costruirci la loro nuova base.

"Il mio rapporto con San Siro è iniziato quando avevo 14 anni e ho giocato lì un torneo giovanile con la Dynamo Kyiv. Appena ci sono entrato ho provato una sensazione speciale. Amo San Siro - ha continuato ai microfoni della BBC dove ha commentato la notizia del rogito -. I tifosi rendono lo stadio così speciale. Ma penso che questo sia un passo molto importante per il futuro del Milan e del calcio italiano. Il design sarà molto importante perché, se rispetti al massimo la tradizione e l’eredità di San Siro e delle leggende che ci hanno giocato, non lo perderai. Si può fare qualcosa di davvero positivo, perché nulla dura per sempre".