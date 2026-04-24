Dopo la pesante caduta interna contro la Lazio, che ha pregiudicato le velleità di Scudetto della squadra di Antonio Conte, il Napoli rialza un po' la testa nell'anticipo del venerdì della 34esima giornata di Serie A. Tutto fin troppo facile per la formazione partenopea che schiaccia con un rotondo 4-0 una Cremonese che per gran parte della partita è stata travolta dal ciclone Scott McTominay: lo scozzese è il protagonista assoluto del match dall'inizio alla fine, tra gol su assist di Kevin de Bruyne, il suo decimo stagionale, occasioni mancate, dieci tiri nello specchio della porta solo suoi e la piccola pecca di un calcio di rigore tirato molto male, ma a risultato ormai ampiamente acquisito.

Nel finale di primo tempo, Rasmus Hojlund con la complicità di Filippo Terracciano che con la sua deviazione beffa Emil Audero e lo stesso De Bruyne arrotondano il punteggio sul 3-0. Ad inizio ripresa, i grigirossi provano a tirare fuori la testa ma come scoprono un po' di più il fianco vengono puniti dal poker di Alisson Santos. Nei minuti finali, la squadra di Marco Giampaolo cerca il gol della bandiera senza troppa fortuna, non riuscendo quindi nemmeno a trovare una piccola consolazione in una serata nata storta. Il Napoli vince comodamente, causando il piccolo effetto collaterale di far slittare automaticamente l'eventuale festa Scudetto dell'Inter ma soprattutto blindando ulteriormente la propria posizione Champions.