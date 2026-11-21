Ansia in casa Cagliari per le condizioni dell'attaccante Paul Mendy. Il giocatore rossoblu ha infatti dovuto abbandonare il campo nel corso del match perso contro il Como a causa di una forte botta rimediata al ginocchio. Situazione che preoccupa non poco il tecnico Fabio Pisacane, che a fine partita si esprime così sulla situazione del giocatore che piace a Inter e Milan: "La squadra stava funzionando bene con lui, poi quando è uscito ci siamo abbassati un po’ troppo. Michael Adopo ha preso una botta sulla testa del perone e mi preoccupa ad oggi più Mendy. Anche perché abbiamo tanta emergenza. Ora stacchiamo per tre giorni e aspettiamo qualche buona notizia in vista del Milan".