"Il derby è stato uno spettacolo indegno, bruttissimo e schifoso. Non lo dico solo io, ma anche il New York Times ha parlato di partita in slow motion". Come nel suo stile, Antonio Cassano non usa giri di parole per esprimere la sua opinione su Milan-Inter di ieri sera. "Mi potevo aspettare una gara simile dal Milan, che invece nei primi 30' ha provato a pressare più alto come non aveva mai fatto prima in stagione. La delusione più grande è stata l'Inter - ha spiegato FantAntonio durante 'Viva El Futbol' -. E' vero che i nerazzurri hanno avuto un'occasione clamorosa per tempo con Mkhitaryan e Dimarco, ma rimane il fatto che sono stato deluso dall'Inter che ha giocato per lo 0-0 avendo due risultati su tre a disposizione. Ho visto superficialità, a me questa cosa dà fastidio perché l'Inter è più forte. Preferisco perdere come all'andata. Il Milan ha vinto meritatamente, il centrocampo rossonero ha asfaltato quello avversario".

Nonostante l'inciampo nella stracittadina dell'Inter, il discorso scudetto è chiuso, secondo Cassano: "La squadra di Chivu vincerà il campionato, non si è riaperto niente".