Ospite sulle frequenze di Virgin Radio, all'indomani del derby di Milano perso dalla sua Inter, Marco Materazzi è stato vittima di un simpatico sfottò dell'amico DJ Ringo, noto tifoso milanista: "Sono scappato al confine, non potevo rimanere a Milano", dice Matrix col sorriso sulle labbra. 

Cosa dicevi ieri in tv prima della partita?
"Che speravo di pareggiare per restare a +10 dal Milan. E di evitare i contropiede". 

Noi abbiamo segnato col peggiore (Estupinan, ndr), voi avete sbagliato col vostro migliore (Dimarco, ndr). 
"Capita". 

Siete a +7, dai, non c'è problema...
"Non piangere, ci vediamo a fine anno. Giù una volta mi hai fatto così e poi hai vinto".

State attenti, dico questo.
"Ecco, bravo. Vi vediamo ancora dallo specchietto. Andiamo avanti". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

