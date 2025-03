Grande soddisfazione per Marco Baroni dopo il successo della Lazio per 2-1 contro il Milan a San Siro. Il tecnico biancoceleste, ai microfoni di DAZN, ha elogiato la squadra, sottolineando la necessità di migliorare nella gestione delle partite: "L'approccio è stato buono, ma dobbiamo lavorare per diventare una grande squadra sia in allenamento che in partita. Abbiamo fatto venti tiri e siamo stati puliti nel gioco, ma serve più maturità. Abbiamo meritato la vittoria, anche se in superiorità numerica abbiamo commesso un errore di valutazione nel gestire il vantaggio".

Sprecata la superiorità numerica? "La crescita passa anche attraverso queste situazioni. Dovevamo chiudere il primo tempo con più di un gol di vantaggio viste le occasioni create. La squadra non deve avere una mentalità conservativa, ma propositiva. Sono comunque contento, perché la vittoria era fondamentale".

Guendouzi e Isaksen decisivi: "Isaksen ha qualità importanti e sta crescendo mentalmente, diventando un giocatore determinante. Anche Zaccagni ha fatto un grande lavoro, mettendo in difficoltà il Milan nel primo tempo. La squadra sta trovando la sua identità".

Sul rigore decisivo di Pedro: "Quando si tira un rigore, si può sbagliare, ma Pedro è un giocatore di grande esperienza e personalità. In allenamento non sbaglia mai e oggi ha dimostrato ancora una volta la sua forza".