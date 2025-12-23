La Lazio "può operare liberamente sul mercato di gennaio". A renderlo ufficiale ci pensa la stessa società biancoceleste con un comunicato che conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, dopo la decisione della nuova commissione indipendente che monitora i conti dei club di Serie A.

"Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo - prosegue la nota -. Visione chiara, lavoro costante e scelte ponderate: il Club prosegue il proprio percorso con l’obiettivo di costruire valore, nel rispetto della propria identità e dei programmi di crescita. Un esito atteso, che conferma la solidità e la stabilità della Società. Il futuro si costruisce passo dopo passo".