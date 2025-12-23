Atalanta-Inter, gara che chiuderà la domenica della 17esima giornata di Serie A (kick-off alle ore 20.45), è stata affidata a Federico La Penna, che si avvarrà dell'assistenza di Alessio Berti e Giuseppe Perrotti, con Antonio Rapuano nel ruolo di quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone ci sarà la coppia Abisso-Manganiello. Tutte le designazioni:

PARMA – FIORENTINA h. 12.30

GUIDA

ZINGARELLI – MORO

IV: PAIRETTO

VAR: GHERSINI

AVAR: MAGGIONI

LECCE – COMO h. 15.00

MARCHETTI

ROSSI C. – VECCHI

IV: MASSIMI

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI PAOLO

TORINO – CAGLIARI h. 15.00

DOVERI

PASSERI – SCATRAGLI

IV: TREMOLADA

VAR: BARONI

AVAR: SOZZA

UDINESE – LAZIO h. 18.00

COLOMBO

BACCINI – FONTEMURATO

IV: AYROLDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

PISA – JUVENTUS h. 20.45

MARESCA

BERCIGLI – BAHRI

IV: PERENZONI

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

MILAN – H. VERONA Domenica 28/12 h. 12.30

FABBRI

MOKHTAR – CAVALLINA

IV: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

CREMONESE – NAPOLI Domenica 28/12 h. 15.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MAGGIONI

AVAR: SOZZA

BOLOGNA – SASSUOLO Domenica 28/12 h. 18.00

SACCHI J.L.

POLITI – RICCI

IV: FELICIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA

ATALANTA – INTER Domenica 28/12 h. 20.45

LA PENNA

BERTI – PERROTTI

IV: RAPUANO

VAR: ABISSO

AVAR: MANGANIELLO

ROMA – GENOA Lunedì 29/12 h. 20.45

DI BELLO

COSTANZO – DEI GIUDICI

IV: DIONISI

VAR: PRONTERA

AVAR: MANGANIELLO