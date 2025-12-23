Si assegnano i premi per il 2025 nel podcast 'Cose Scomode' di Aura Sport, con Luca Toni che, parlando del miglior difensore, fa un appunto su Alessandro Bastoni: "Dipende anche da come vuoi giocare. È forte ma è anche molto agevolato dal fatto di giocare in una difesa a tre, dove un difensore è molto più aiutato rispetto a uno che gioca in un modulo a due. Puoi rischiare sempre l'anticipo, perché hai sempre il compagno dietro; bisognerebbe abolire i 3-5-2 andrebbero aboliti a meno che non hai gli esterni molto offensivi. In questo modo è un gioco dove fatichi a segnare e a prendere gol, secondo me. Se devo dire un altro giocatore dico Amir Rrhamani. I difensori a tre li vorrei vedere sempre uomo contro uomo; Bastoni è fortissimo a tre e per me può fare bene a due, ma non è così facile".

Quando si tratta di dare un voto alla stagione, Toni trasecola quando l'ex match analyst dell'Hellas Verona Luca Diddi, altro ospite della trasmissione, assegna un 10: "È la squadra più forte e ha buttato via troppi Scudetti, se in Germania il Bayern Monaco non vince è un'annata bruttissima. L'Inter è stata qualcosa di straordinario in Champions, ma per gli Scudetti è troppo". Cosa deve fare l'Inter a gennaio? "Vorrei vederla con un altro modulo. Basta 3-5-2, vediamo esterni che saltano l'uomo. A livelli alti il 3-5-2 stanca".