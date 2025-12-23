Arriva una nuova brutta notizia a turbare Crisitan Chivu: a seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima, il che significa che il 2025 dell'attaccante francese può dirsi chiuso qui. Ed è a forte rischio la presenza per le prime gare dell'anno nuovo contro Bologna e Parma.