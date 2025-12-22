Lo scambio Davide Frattesi-Khephren Thuram tra Inter e Juventus non è una pista di mercato percorribile, secondo quanto riporta Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Il motivo è semplice: il centrocampista francese, per i bianconeri, è incedibile, come confermato recentemente anche da Giorgio Chiellini.

Se lo scenario suddetto non è realizzabile, resta il fatto che Frattesi ha buone possibilità di lasciare la Milano nerazzurra a gennaio: sull'ex giocatore del Sassuolo si stanno muovendo alcuni club stranieri, ma soprattutto la Vecchia Signora, che è la società più attenta a questo dossier di mercato, considerando che il suo profilo mette d'accordo Luciano Spalletti e il board. Non è escluso, conclude il giornalista, che la Juventus possa ripetere un’operazione 'alla Conceicao'