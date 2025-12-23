Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà, ha parlato dell'Inter e degli obiettivi stagionali nerazzurri.

"Il vero obiettivo è il campionato. In Champions non credo abbia tutta questa chance di arrivare fino in fondo, credo debba fare una scelta mai come quest'anno - le sue parole -. Non deve fare l'errore dello scorso anno di lottare su tutti i fronti, devi fissare un obiettivo. Leggo critiche sul fatto che gioca alla Inzaghi, ma cosa doveva fare? Era strutturata così la squadra, per cambiare magari c'è tempo in estate, su indicazione di Chivu".