De Vrij è stato titolare contro il Bologna, ma è innegabile che in questa stagione stia trovando davvero poco spazio. E il Mondiale alle porte reclama un impiego più costante. "L’Inter spera che il difensore alla fine opti per la permanenza a Milano (LEGGI QUI). Anzi, in viale della Liberazione potrebbero anche decidere di provare a convincerlo attraverso una proposta di rinnovo - spiega il Corriere dello Sport -. La prossima estate saluteranno di sicuro Acerbi e Darmian (per entrambi il rientro è previsto tra le sfide di campionato con Bologna e Parma), oltre a Palacios (finora comunque mai preso in considerazione), per cui non è escluso che Marotta e Ausilio provino a non stravolgere completamente un reparto in cui si interverrà comunque in maniera importante".
In caso di addio dell'ex Lazio e Feyenoord, l'obiettivo sarebbe Tarik Muharemovic del Sassuolo, classe 2003. "Il bosniaco può essere un nome già per gennaio, in caso di addio anticipato di De Vrij, ma anche ipotesi per giugno", si legge.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
