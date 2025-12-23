"Sono molto favorevole a NBA Europe, per varie ragioni, soprattutto di natura economica ma anche di promozione del basket europeo". Così Valerio Bianchini, storico coach della pallacanestro italiana, commenta per la Redazione Sport del Giornale Radio Rai l'annunciato prossimo avvio delle trattative da parte della NBA con i partner europei per concretizzare il progetto. "Molte società in Europa hanno difficoltà finanziarie, mentre la NbAa ha dimostrato di sapere gestire un professionismo che crea profitto e non debiti - spiega il Vate -. Inoltre, la massima Lega americana ha anche dimostrato come si possa attuare una comunicazione planetaria del basket. Poi - ha continuato -, la presenza delle due Leghe ai due lati dell'oceano darà concrete possibilità di scambi tra le due sponde, generando attrattiva spettacolare e dunque il basket europeo godrà di grande propaganda".

Bianchini poi sottolinea: "Ovviamente sarà decisivo da parte dell'NBA l'approccio a una realtà assai diversa. E d'altro canto, se Milano è già pronta a questa avventura, per Roma la sfida sarà gigantesca"