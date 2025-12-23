Intervistato dal Secolo XIX, l'ex Sampdoria, Christian Karembeu ha detto la sua anche sulla lotta scudetto: "Per lo scudetto penso che sarà una lotta tra il Napoli, allenata da un grande tecnico come Conte, e l’Inter" ha detto l'ex doriano passato poi al Real. 

Sezione: News / Data: Mar 23 dicembre 2025 alle 22:45
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
