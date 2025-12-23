"La Nazionale andrà al Mondiale perché ce lo meritiamo". Parola di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio che durante l'intervista concessa a Sky Sport si dice fiducioso sulla qualificazione azzurra per il prestigioso appuntamento estivo: "Siamo un bellissimo gruppo, purtroppo non ci siamo andati direttamente ma sono sicuro che le due partite del play off andranno bene".

Zac esprime poi un parere anche sul ct Gennaro Gattuso: "Ci ha dimostrato che prima di essere un allenatore è un nostro amico e questo secondo me al gruppo ha dato tanto. In campo fa tanto lavoro, è un allenatore forte e anche per questo sono sicuro che andremo al Mondiale".