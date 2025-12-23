A qualche giorno dalla conclusione del 2025, Transfermarkt ha stilato la Top 11 dei giocatori più preziosi del campionato italiano. Nella squadra ideale per valore di mercato della Serie A comanda l'Inter con la presenza di quattro giocatori, ovvero Bastoni, Dimarco, Barella e Lautaro Martinez rispettivamente con il vdm di 80 milioni di euro, 50 milioni, 60 e 85, per un valore complessivo di 275 milioni sui 640 complessivi dell'11 stilato dal portale esperto di calciomercato. Il capitano nerazzurro è il giocatore più prezioso non soltanto tra i ragazzi di Chivu, ma anche della Serie A. Di seguito la formazione completa:

Portiere: SVILAR, valore di mercato: 35 milioni di euro

Terzino destro: WESLEY, valore di mercato: 35 milioni di euro

Difensore centrale: BUONGIORNO, Valore di mercato: 45 milioni di euro

Difensore centrale: BASTONI, Valore di mercato: 80 milioni di euro

Terzino sinistro: DIMARCO, Valore di mercato: 50 milioni di euro

Centrocampista centrale: BARELLA, Valore di mercato: 60 milioni di euro

Centrocampista centrale: KONÉ, Valore di mercato: 50 milioni di euro

Ala destra: PULISIC, Valore di mercato: 60 milioni di euro

Trequartista centrale: PAZ, Valore di mercato: 65 milioni di euro

Ala sinistra: YILDIZ, Valore di mercato: 75 milioni di euro

Attaccante: LAUTARO MARTINEZ, Valore di mercato: 85 milioni di euro