Si è chiuso in anticipo il 2025 di Ange-Yoan Bonny, che salterà Atalanta-Inter di domenica 28 dicembre a causa di una leggera distorsione al ginocchio sinistro accusata in allenamento. Un infortunio che, secondo le informazioni raccolte da Sky Sport, lo terrà ai box almeno per quindici giorni.
Se così fosse, Cristian Chivu dovrebbe rinunciare all'attaccante francese anche in occasione di Inter-Bologna e Parma-Inter, con la speranza di riaverlo a disposizione per il big match con il Napoli dell'11 gennaio o, nella peggiore delle ipotesi, per il recupero con il Lecce.
Sezione: Focus / Data: Mar 23 dicembre 2025 alle 14:22
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
