Intervistato da Germanijak.hr, Marko Naletilić, grande conoscitore dei talenti croati ha parlato di Branimir Mlacic, gioiellino dell'Hajduk Spalato sul quale ha messo gli occhi l'Inter per il futuro.

La sessione invernale di calciomercato si avvicina, in vista dei Mondiali. Questo porterà forse sviluppi specifici sul mercato?

"Tutti la pensano così, chiunque se lo possa permettere. Ci saranno alcuni, alcuni dei nostri giocatori verranno anche in mente. Non è nemmeno direttamente correlato alla Coppa del Mondo in questo momento, ma potrebbe essere il caso di Mlačić, da acquistare nella sessione invernale di calciomercato, per poi lasciarlo all'Hajduk, e di Valinčić alla Dinamo... È quello che è diventato Petar Sučić lo scorso inverno. Quindi entrambi potrebbero essere venduti molto facilmente in questo modo".