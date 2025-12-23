Centrocampo sotto accusa. La Gazzetta dello Sport propone un focus sulla mediana nerazzurra: qualcosa non sta funzionando, a partire da Mkhitaryan. "L’infortunio di fine ottobre è come il maggiordomo nel più classico dei gialli: un colpevole ma non l’unico. L’età è un fattore, il cambio di allenatore un’altra variabile che non può non essere presa in considerazione. Mkhitaryan ha saltato 6 gare, tutte viste dall’infermeria, alle quali aggiungere quattro panchine tra campionato e Champions. In Europa l’anno scorso, a questo punto della stagione, aveva giocato più del doppio (5 partite contro 2) e anche in A si era visto di più (14 apparizioni contro le 9 attuali che hanno più che dimezzato il conteggio dei minuti in campo)", scrive la rosea.

Giù anche Barella, con quel rigore sbagliato che pesa nel quotidiano. "Tiro horror a parte, è lui l’insostituibile del centrocampo cangiante di Chivu. Lui che, con 200 partite in 4 stagioni, aveva già lo scettro di giocatore più impiegato in assoluto da Inzaghi. Alla sua settima stagione in nerazzurro si è re-inventato anche regista ma al di là delle lezioni di tattica e del gioco più verticale di Chivu, Barella deve assolvere compiti morali. Carica, supporto, testa che supera l’emotività per essere sempre un punto di riferimento. Soprattutto per i nuovi. Come Sucic (1 gol e 2 assist in 22 presenze) che da novità ancora non ha inciso. Non l’ha fatto nemmeno Frattesi, che nuovo non è, ma il suo rendimento è crollato. Si è visto fin qui in 14 occasioni e sotto porta soltanto per regalare un paio di assist, in Coppa Italia (vedi Mkhitaryan); 365 giorni fa le reti in A di questi tempi erano già 3. Un anno fa la somma dei gol del centrocampo dava 10, poi 6 assist e 7,8 di xG; quest’anno siamo a 9 reti (2 in meno del Napoli) ma 6 di queste sono di Calhanoglu, 8 assist (uno in meno del Como), 7,95 di xG (anche qui alle spalle di Conte che domina con 10,01)". Proprio il turco tornerà titolare a Bergamo: questa è una buona notizia.