Nella lunga lista di nomi presi in considerazione dall'Inter per la fascia destra spunta anche quello dell'ex Raoul Bellanova. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che sulle sue colonne spiega perché la candidatura dell'ex nerazzurro, a Milano nell'annata 2022/23, potrebbe prendere quota nelle prossime settimane.

La prima motivazione è la grande abbondanza dell'Atalanta sulle fasce (ora a disposizione di Palladino ci sono Zappacosta, Zalewski, Bakker, Bernasconi, all'occorrenza anche Musah). La seconda è che dal 1° luglio anche Marco Palestra, ora in prestito al Cagliari, farà ritorno a Bergamo per fare il titolare. Mercato permettendo, ovviamente.

"Ed ecco che le fasce si ingolferebbero ulteriormente per Bellanova, che ad un ritorno all'Inter mai direbbe di no - scrive la rosea -. Dall'altra parte, Norton-Cuffy piace ma non convince fino in fondo in primis a causa di qualche limite difensivo di troppo (vedere per esempio l'espulsione causata a Leali proprio nella sfida alla Dea di domenica scorsa), poi per l'asta inglese - tante squadre di Premier League sull'ex Arsenal - che potrebbe scatenare. E sullo sfondo resta il colpo "green", Moris Valincic, che però avrebbe bisogno di tempo per adattarsi alla Serie A e, pure lui, recuperare da un infortunio. Intanto, però, il mercato a destra dell'Inter prende sempre più forma".