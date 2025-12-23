La Serie A non va in vacanza. Dopo la parentesi della Supercoppa Italiana, vinta dal Napoli in Arabia Saudita in finale sul Bologna, il big match è quello di domenica sera tra Atalanta e Inter, con i nerazzurri di Cristian Chivu che a Bergamo cercheranno di dimenticare la sconfitta ai rigori contro il Bologna. Le quote Snai sono dalla parte dell’Inter, favorita a 2,05: la vittoria degli orobici e il pareggio sono offerti rispettivamente a 3,45 e 3,50, sono più distanti in una partita da Over (1,70) e Goal (1,57), con gli esiti opposti a 2,05 (Under) e 2,25 (No Goal). Lautaro Martinez resta il marcatore più probabile a 2,90, seguito da Marcus Thuram e Pio Esposito a 3,40, stessa quota di Nikola Krstovic e Gianluca Scamacca.